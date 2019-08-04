This week, an interview with the great @garyvee, David Griffin's comments, CJ's contract extension, and more. Pull Up! https://t.co/fBI4ENBWJ0 — Pull Up Podcast (@PullUpPod) August 2, 2019

剛和拓荒者完成3年1億美元續約的明星後衛麥科倫，竟在個人博客《Pull Up》當中，針對華裔後衛林書豪先前在台灣分享會激動落淚，更自認被NBA拋棄說法，麥科倫未跟其他球星一樣力挺豪哥，反而認為豪哥賺了那麼錢應該感恩！

麥科倫在這段博客錄音大約16分14秒的地方說出，「像是林書豪發表NBA不想要他的言論，從另一個角度來看，他在NBA打了快10年，賺了超過6500萬美元，甚至也有歐洲球隊跟他提出合約報價，但他內心仍然充滿著掙扎。」

「但假如你問我是否同意他的看法，不！我認為他應該為了自己過去幾年得到的機會心存感恩，」麥科倫表示，「因為有很多在海外打球的球員，也很渴望得到能在NBA打個10年的機會，林書豪應該試著用不同角度來思考這整件事。」

只是相較於前暴龍隊友范維利特、傳奇球星威金斯與前老鷹隊友崔楊都在正面鼓勵林書豪，剛跟拓荒者簽下肥約的麥科倫，卻在此刻表達豪哥似乎不夠知足的看法，未免也太不厚道了，只能期望假如豪哥還有機會回NBA，千萬別去拓荒者！

(中時電子報)