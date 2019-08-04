周一天氣晴朗炎熱，氣象局發布高溫資訊。(擷自氣象局)

周一（5日）各地大多為多雲到晴，留意午後短暫雷陣雨，其中南部地區及北部山區雨勢較明顯；除了留意午後熱對流發展外，周一環境風場偏東風，迎風面的東半部地區也偶有局部短暫陣雨。

氣象局表示，5日中午前後台北市盆地、桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新北市盆地、新竹縣市為黃色燈號，請注意。避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，5日東南風輸送水氣至台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨，主要在桃園以南，仍需注意氣象局發布之特報。

氣象達人彭啟明說，南方帶來的水氣減少再加上太平洋高壓接近台灣，台灣的天氣狀況相比上周更穩定了，不過仍要留意山區的午後陣雨，溫度方面依舊炎熱，外出要記得勤補水防曬，小心中暑！

至於颱風動向，氣象局說，編號第8號颱風范斯高，將朝日本南部一帶移動，預計周一、周二接近日本九州一帶，對於台灣天氣沒有直接影響；剛生成的編號第9號颱風利奇馬，未來將朝琉球附近海面移動，周四、周五接近台灣附近海面，外圍環流將影響台灣的天氣。

此外，周一起台灣南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及北部沿海地區仍有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

(中時電子報)