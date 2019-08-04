人氣動畫系列《天元突破 紅蓮螺巖》、《KILL la KILL》的導演今石洋之、腳本中島一基，合作第一部全原創動畫影《普羅米亞》，歷經6年構思規劃，投注兩人所有信念，並找來超人氣演員松山研一、早乙女太一、堺雅人及人氣聲優團隊配音，終於登上大銀幕。今石洋之也特別錄製了向台灣觀眾打招呼的影片，希望大家都能進戲院看他倆的心血結晶。

沸騰動畫界的今石與帶領演劇界的中島，總是帶給人們驚喜與勇氣，2013年合作完電視動畫《KILL la KILL》之後，便決定下一部要製作電影，中島透露：「當時很努力的提議要做「《悲慘世界》的殭屍版《悲慘殭屍世界》」，結果身邊的人都很無語。」

今石表示：「我想做音樂劇，也沒有獲得任何人的支持，但中島先生很快提出了以『火焰』作為主題的方案。」中島接著以「全世界著火」這個關鍵詞作為發想，大約一年的時間把企劃帶給導演，構思6年，終於在第7年完成了他倆的第一部全原創動畫影《普羅米亞》。台灣將於8月16日正式在台上映。

(中時 )