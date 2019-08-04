台視、東森《男神時代》4日舉辦粉絲見面會，該劇主演謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心、陽靚、安俊朋、梁以辰皆頂著豔陽出席，與400多名四百多名一起揮汗同樂。謝佳見與葉星辰拍這部戲一見如故，戲散情未散，謝佳見最近經常被葉星辰揪去一起運動跳有氧舞蹈，葉星辰笑說，因為有時老師有時是男生、有時是女生，女老師就會教一些比較性感、或自由發揮摸自己身體的動作，「我從鏡子裡偷看，他好像有點彆扭！哈！」

《男神時代》眾演員與粉絲共度一日情人的下午茶活動。（東森提供）

兩人上課都是跟一群不認識的同學一起熱舞揮汗，同學有年輕人也有姊姊、阿姨，上課時完全沒有明星光環或包袱，還自誇很會帶動上課歡樂氣氛，就算跳得一身臭汗、很狼狽也不覺得尷尬，「我們只是求一個快樂！」被虧搞小團體的他們笑說，同劇的夏語心舞蹈太厲害了，所以不敢找她一起，否則應該會被笑肢障吧！

《男神時代》安俊朋(左起)、陽靚、葉星辰、謝佳見、劉書宏、夏語心、梁以辰出席粉絲見面會。（東森）

葉星辰日前接受專訪曾透露，去年拍《三明治女孩》時因壓力太大，掉進人生黑暗低潮，甚至曾看到公車時萌生「如果這台公車把我撞死多好」的超負面想法！她坦言，那部戲是她第一次當女一，也是第一次拍on檔戲，拍攝過程中覺得很痛苦，「很多聲音進來，包括觀眾網友反應、現場工作人員給的壓力，我給自己壓力也很大，希望自己表現好、被大家看到！」她連所有尖酸的網友評論都會去看，「我以為我可以承受」，沒想到都成為壓力來源。

當時她幾乎每天哭，還曾經躲在廁所哭完，出來剛好遇到廖奕琁，還要趕快裝沒事，繼續上工，每天就是想要趕快完成這件事，用自己鮮有的能力完成它，雖然痛苦，但她也沒有空找朋友聊，因為每天都要拍戲。後來她發現這些不快樂，也是自己造成的，當時的合作夥伴張立昂沒開導她？「別人也幫不了我！因為這是我自己心裡的事」。

她說原本自己熱愛表演，覺得表演是一件很快樂的事，但去年那段時間她覺得自己好像不這麼喜歡表演，一度想要轉行離開演藝圈，還計劃拍完戲要去沖繩留學念書，當時連學校都找好了，結果拍完戲，她就接到《男神》劇本，一開始也害怕自己又回到黑暗狀態，但幸好劇本拿到時已經有較多集數，有較多時間準備，也幾乎快拍完時才開始播，壓力相對比較小，「拍這部戲讓我非常快樂！尤其運動是我的快樂泉源！」

謝佳見也說兩人合作之初磁場很快就熟起來，跟她相處有莫名親切感，磁場很對，也有過黑暗低潮的他，以過來人身份告訴葉星辰：「那些都是過程，是磨練，突破就突破了，沒什麼好怕的！」他回憶自己剛來台灣時也曾想過是否真的適合這環境，「我以前從來沒有拍on檔戲經驗，都是劇本拿完才拍、戲拍完才上檔。來台灣後發現要做功課也沒機會做，就是要把自己變成非常快的人」。

謝佳見。（東森）

儘管正午高達36度高溫，仍有400多名粉絲熱情參與《男神時代》粉絲見面會，更有許多人從前一晚就到現場排隊，苦曬7、8小時的烈陽，只為能有機會跟偶像近距離互動，讓眾演員直呼感動。一向疼愛粉絲的謝佳見除了不斷提醒大家注意防曬跟補水，還請經紀人一一發濕紙巾給大家，就怕粉絲們熱到，貼心舉動也讓粉絲直呼感動。

《男神時代》眾演員幫安俊朋、陽靚慶生。（東森）

見面會活動中也特別為最近生日的安俊朋跟陽靚驚喜慶生，安俊朋感動許願希望《男神時代》收視節節攀升，陽靚也感謝所有來參與的粉絲朋友，並把願望獻給支持《男神時代》的觀眾，希望大家都身體健康、平安順遂。

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(中時 )