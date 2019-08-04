2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，中華隊反曲弓選手蘇思蘋表現出色，將在混雙及個人賽爭奪金牌，年僅17歲的她展現成熟的技巧，三度擊敗韓國隊、成了對手眼中釘，從原本遇到她會開心打招呼，到後來竟裝成不認識。

蘇思蘋先在個人賽確保金牌戰資格，接著在混雙項目，與中華隊友陳昭升首度搭配參賽，兩人通過資格賽考驗後，八強賽面對澳洲4比4平手後加射，以20：16勝出，四強賽迎戰勁敵韓國隊，第1局中華隊33：37讓出，第2局38：37拿下，讓總比分形成2比2平手；第3局38：35再下一城取得4比2超前，第四局雙方37：37平手各拿1分，最終中華隊以5比3闖進金牌戰，不過韓國對蘇思蘋的10分箭提出異議，最後大會維持原判，中華隊拿到金牌戰門票。

兩個項目都能爭金，蘇思蘋表示很開心，她自認團體賽時狀況不好，還好混雙有調整回來，找到自己的節奏。

陳昭升(左)和蘇思蘋(右)射進亞洲盃反曲弓混雙金牌戰。(中華民國射箭協會提供)

蘇思蘋透露，出發參加亞洲盃射箭賽的前一天，母隊教練倪大智跟她說：「如果拿不到金牌，就不要回來了！」蘇思萍補充：「這是壓力，但也是倪教練對我的肯定，這次教練雖然不在身邊，但他一直是我最強的後盾。」

從個人賽到混雙，蘇思蘋連贏韓國隊三場，亦敵亦友的關係發生微妙變化，蘇思蘋苦笑說：「前幾天遇到時，她們都會很開心地跟我說：『嗨！』但今天早上碰到時，她們的笑容都沒了，還裝作不認識我一樣，有點小尷尬。」

團體賽方面，中華男子反曲弓隊闖進銅牌戰，其中晉級到混雙金牌戰的男將陳昭升表示：「團體賽四強賽沒能贏馬來西亞，混雙四強賽就當做是在練習放開射，沒給自己什麼壓力，後天(8/6)金牌戰又會對到馬來西亞，目標就是要把金牌留在台灣，拿下個人在國際賽的第一面獎牌。」

中華男子反曲弓隊教練袁叔琪指出：「之前感覺男子隊的自信和霸氣不見了，今天團體賽雖然在四強賽輸了，但整個氣勢有上來，表現跟前兩天相比可以說是脫胎換骨，混雙也晉金牌戰，終於吐了一口怨氣。」

(中時電子報)