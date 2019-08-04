日本7月初起管制關鍵半導體原料出口，南韓國務總理李洛淵今天說，日本不顧磋商提議和美國的仲裁一意孤行對南韓發起經濟攻勢，政府會落實產業對策，將此次事態轉禍為福。

南韓聯合新聞通訊社報導，李洛淵說，政府對日本這次經濟攻勢早有預料並準備綜合對策，至少需要實現以下四個課題。第一，發展材料和零組件產業，擺脫對日依賴，擴大產業基礎；第二，透過大企業和中小企業合作加強分工體系；第三，推動製造業實現新發展；第四，創造中青年就業機會。

李洛淵說，日本接連針對南韓採取管制出口的限制貿易措施，不僅是韓日兩國、連國際社會都對世界經濟和東北亞安全感到憂心，這難道是日方希望看到的局面嗎？希望日方能改正這種貿然和危險的決定。

報導說，李洛淵表示，即便沒有日本這次經濟攻勢，這四個方向也是該走的路，希望國民和企業能配合，也希望政界為國家經濟走向正確之路添一份力。

(中時 )