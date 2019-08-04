目前正值美容養顏聖品火龍果的產季，台南市東山區種植火龍果品系達25種，品質居全國之冠，是台南的「紅鑽石」，為讓全國消費者認識東山火龍果，公所今日上午舉辦「火龍果產業文化活動」，台南市長黃偉哲、農業局長李朝塘、民政局長顏振標、觀光旅遊局長陳信安亦出席幫忙推廣促銷。
火龍果節活動10點起在東山區公所前廣場熱鬧舉行，有精彩的薩克斯風樂團、烏克麗麗樂團、土風舞、太極拳表演，「火紅戀戀文創市集」有農特產、甜點冰品及文創手作，消費累計滿200元可兌換精美文青飲料杯袋，吸引不少民眾參加。
黃偉哲不但出席活動，更擔起「火龍果公益拍賣大會」的大使，不僅拍賣東山最香甜的火龍果，更將全數所得捐贈北台南家扶中心，呼籲鄉親品嘗美食之際，不忘一同做愛心。
台南市東山區占地理優勢，孕育物種豐富的農作物，其中紅龍果更是台南市主要產區，種植面積達100公頃，種植品系多達25種，紅龍果可透過光照調節產期，為全年作物，但以6~10月的產出品質最佳。
台南市農業局副局長李建裕說，東山物產豐饒，有東山咖啡、椪柑、龍眼和火龍果，舉辦火龍果節希望行銷火龍果幫助果農賺錢，也期盼擴大外銷，打響「台南紅鑽石」之名譽。
(中時 )
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