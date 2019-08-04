美陸貿易戰與波斯灣情勢升高，美國國防部長艾斯培4日說，美國反對中國在印度太平洋地區破壞穩定的行為，國務卿蓬佩奧則說，美國「很有信心」能建立海上聯盟因應波灣情勢。

路透報導，艾斯培與蓬佩奧正在雪梨訪問，並與澳洲官員對話。

艾斯培告訴記者：「我們堅信沒有哪個國家能夠或應該支配印度太平洋地區，而且我們正與盟邦及伙伴因應這個地區迫切的安全需求。」

他表示：「我們也堅決反對中國令人不安的挑釁和破壞穩定行為，這包括將全球公共領域武裝化，藉由掠奪性經濟與債務達成主權協議，以及推動由國家支持竊取其他國家智慧財產權的行為。」

蓬佩奧2日曾抨擊大陸「數十年來的惡劣行徑」阻礙自由貿易，並藉由出席東協在泰國曼谷舉行的外長會議，說明美國與中國貿易戰升高的原因。

此外，儘管歐洲與亞洲盟邦反應冷淡，蓬佩奧指出，他「非常有信心」美國能夠在波斯灣地區建置海事聯盟。

(中時 )