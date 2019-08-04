陸戰隊校友會變「挺韓大會」 狂喊韓國瑜凍蒜(影/中天新聞)

高雄市長韓國瑜今天中午受邀出席陸戰隊校友會，現場意外變成挺韓大會，韓國瑜一進場，大家狂喊凍蒜搶著握手拍照。韓國瑜打趣地說，當謝龍介表示要來參加這個餐會時，謝龍介眼睛發亮的說「我也是陸戰隊」，韓國瑜回他，「你長得不像，你感覺腰不太好」，逗得現場發出一片歡笑聲。

中天新聞報導，韓國瑜出席陸戰隊校友會，現場喊起「韓國瑜～凍蒜」的歡迎聲。韓國瑜一上台後，馬上認出自己的老朋友，指著他說「我18歲時，他不教我唱愛你一萬年，他只教我唱陸戰隊軍歌」。

接著，韓國瑜爆了謝龍介的料，那一天謝龍介來找韓國瑜，我跟他說有一個陸戰隊聚餐會，他馬上就眼睛發亮地說，「我也是陸戰隊的」，韓國瑜說自己馬上開玩笑地說「你長得不像呀」，惹得謝龍介追問說為什麼？韓說：「感覺你的腰不太好」，此話一出，現場笑成一片。韓國瑜也和大家大合唱，其中歌詞昰「自己的國家自己救～自己的道路自己開～大家一起來」。

更有趣的是，有韓國瑜的老同學秦家齊翻出當年的照片，是韓國瑜參26年前加自己弟弟的婚禮，當時韓國瑜還有烏黑頭髮。10幾20年過去了，歲月不饒人，韓國瑜已是禿頭，但他的同學蔣成龍卻是髮量依舊。秦家齊說韓國瑜以前跟他們是同學時，都教大家唱流行歌曲。

逗趣爆料內容一出，網友看了紛紛笑說，「感覺他腰不好，一語雙關？」、「哈哈哈是嗎？腰算很好了啦！很多綠的連當兵都沒當兵」、「陸戰隊大帥哥」、「唯一支持 韓國瑜，凍蒜凍蒜」、「市長任何時候都很幽默哈哈 」。

(中時電子報)