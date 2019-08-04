U12世界盃少棒錦標賽精彩落幕，中華隊順利以4比0擊敗日本隊，拿下暌違8年的冠軍獎盃，而賽後頒發獎項，中華隊陳楷升、黃天賜、江宗駿都入選全明星隊。

中華隊隊長黃天賜3以21分打點遙遙領先各國選手，奪下本屆打點王，更入選全明星隊的三壘手。

而強投豪打陳楷升，在冠軍戰主投5局無失分還敲出全壘打，以個人3勝獲選為全明星隊的最佳先發投手，並拿下最有價值球員。

江宗駿以15得分獲選得分王，並入選全明星隊的最佳外野手。

(中時電子報)