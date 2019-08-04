U12世界盃少棒賽》陳楷升奪MVP 與黃天賜、江宗駿入明星隊 20:492019/08/04 中時電子報 鄧心瑜 、 洪榮志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 U12少棒賽陳楷升獲選為全明星隊的最佳先發投手，並拿下最有價值球員。（中央社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 U12世界盃少棒錦標賽精彩落幕，中華隊順利以4比0擊敗日本隊，拿下暌違8年的冠軍獎盃，而賽後頒發獎項，中華隊陳楷升、黃天賜、江宗駿都入選全明星隊。 中華隊隊長黃天賜3以21分打點遙遙領先各國選手，奪下本屆打點王，更入選全明星隊的三壘手。 而強投豪打陳楷升，在冠軍戰主投5局無失分還敲出全壘打，以個人3勝獲選為全明星隊的最佳先發投手，並拿下最有價值球員。 江宗駿以15得分獲選得分王，並入選全明星隊的最佳外野手。 (中時電子報) #中華隊 #冠軍 #陳楷升 #黃天賜 #江宗駿 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球人壽贊助世界盃少棒賽 支持國球 04:102019/07/31 產業特刊 U12世界盃少棒賽》中華隊抗韓成功 9比3複賽首勝 20:062019/08/01 體育 亞洲盃射箭賽女複合弓王律勻排名賽第一 16:102019/08/02 體育 U12世界盃少棒賽》中華隊單局攻9分 5局扣倒墨西哥 22:482019/08/02 體育 U12世界盃少棒賽》韓國複賽吞3敗 中華隊將與日爭冠 14:382019/08/03 體育 U12世界盃少棒賽》從6分落後到大逆轉 中華小將複賽全勝 21:452019/08/03 體育 中華小將打線上膛 射日沒問題 04:102019/08/04 運動天地 U12世界盃少棒賽》陳楷升好投又開轟 中華隊擊敗日本奪冠 17:552019/08/04 體育 亞洲盃射箭賽中華射慘韓國 氣到裝不認識 20:412019/08/04 體育 體育熱門新聞 U12世界盃少棒賽》陳楷升好投又開轟 中華隊擊敗日本奪冠 - 體育 NBA》麥科倫酸林書豪：賺那麼多該感恩 - 體育 MLB》隊友神救援！陳偉殷爽降ERA - 體育 泰國羽賽》化解對手4個冠軍點 周天成奪本季第2冠 - 體育 亞洲盃射箭賽中華射慘韓國 氣到裝不認識 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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