松機遭無人機入侵暫停起降半小時 逾千人受影響 20:572019/08/04 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 松山機場示意圖。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 松山機場傳出無人機入侵。台北國際航空站主任徐乃新指出，今晚7點58分時，衛兵發現有一無人機靠近松山機場，安全考量8點2分暫停班機起降，在8點34分已重新恢復，關閉時間約32分。民航局表示，共影響9航班、1171人。 (中時 ) #無人機 #松山機場 也許您會感興趣 推薦閱讀 鎖定兩岸、東北亞航線 松山機場 年底完成擴建 04:102019/07/31 財經要聞 經緯航太 要當無人機旗艦企業 04:102019/07/31 投資理財 工研院ICT TechDay 點出智慧商機大未來 22:092019/07/31 財經 松山機場國際航廈華麗轉身 小而精美 23:482019/07/31 生活 ICT TechDay秀創新技術 掌握智慧商機 04:102019/08/01 產業．科技 時速1,400公里 俄獵人隱形無人機首飛 17:132019/08/04 軍事 生活熱門新聞 第9號颱風「利奇馬」生成 周四影響最劇 - 生活 驚謝龍介是陸戰隊 韓國瑜吐槽一句 - 生活 每天4瓶麥香紅一喝24年 體檢報告曝光超震驚 - 生活 12生肖本周運勢 8／4~8／10 - 生活 利奇馬颱風下午2時生成 周四、周五最接近台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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