松山機場傳出無人機入侵。台北國際航空站主任徐乃新指出，今晚7點58分時，衛兵發現有一無人機靠近松山機場，安全考量8點2分暫停班機起降，在8點34分已重新恢復，關閉時間約32分。民航局表示，共影響9航班、1171人。

(中時 )