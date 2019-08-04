南韓媒體4日報導，據消息人士透露，南韓政府和軍方考慮本月內實施獨島防禦演習。這項演習原計畫於6月舉行，韓方顧及韓日關係將演習推遲至今。

韓聯社報導，2018年10月，南韓大法院（最高法院）裁決二戰被日本強徵的韓籍勞工對日本索賠勝訴後，韓日關係亮起紅燈，南韓政府對何時實施獨島（日本稱竹島）防禦演習考慮再三。

然而，日本政府7月4日開始限制對南韓出口3種關鍵半導體材料，8月2日又將南韓移出簡化出口手續的「白名單」。南韓政府和軍方認為在這種形勢下不應再推遲獨島防禦演習。

報導說，由於日本對南韓採取限制貿易措施，韓日兩國間在軍事領域唯一的協定「軍事情報保護協定（GSOMIA）」也在岔路口，韓日將於本月24日決定是否續簽這項協定。

南韓政府消息人士表示，獨島防禦演習的時間需和韓日軍事情報保護協定續簽問題等一併考慮。

報導說，今年的演習規模與往年相似，但演習方案更具進攻性。2017年2月投入南韓作戰部署的AW-159「野貓」直升機是否參與此次演習受到關注。

南韓軍方自1986年起舉行獨島防禦演習，每年上半年、下半年各實施一次。演習由海軍、海洋警察和空軍參與，展現保衛獨島的意志，熟練阻止外部勢力入侵的戰術。

(中時 )