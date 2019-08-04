今年是恒安宮重建安座20周年，3日晚間廟方特別在廟口安排公開抽11月9、10日的遶境「轎番」籤號及活動協調會議。（恒安宮提供）

今年是恒安宮重建安座20周年，3日晚間廟方特別在廟口安排公開抽11月9、10日的遶境「轎番」籤號及活動協調會議。（恒安宮提供）

六甲恒安宮5年一度安座祈安遶境活動，是六甲區的特色慶典，今年是恒安宮重建安座20周年，全區有31間大、小廟宇及社團陣頭隊伍報名11月9、10日遶境祈福，隊伍數量是歷年之最。昨（3日）晚間廟方特別在廟口安排公開抽遶境「轎番」籤號及活動協調會議，為今年己亥年科20周年遶境活動展開序曲。

己亥年六甲恒安宮重建安座20周年遶境大典，將於11月9、10日舉行，第一天車巡遶行山區與外境部落，第二天遶巡庄內六里，其藉由祈安遶境活動舉行達到神安、民安，也邀請民眾一同來參與，屆時有遶境活動、影歌星演唱會、藝術進區演出，活動內容相當精彩，屆時歡迎各地媽祖信徒一同前往參加。

恒安宮是當地重要的信仰中心，供奉隨陳永華參軍時期來台的媽祖，更有「護軍媽」美名，屹立在六甲地區300餘載，1995年起耗時4年重建，於1999年落成安座，廟方為慶祝這個重大日子，每5年舉辦一次祈安遶境活動，今年己亥年科祈安遶境活動為20周年慶祝活動。

重建安座祈安遶境活動在六甲區是一大盛事，宮廟隊伍將遶行六甲區11個鄉里，沿途家家戶戶擺設香案、貢品祭拜，熱鬧萬分，更是許多老一輩鄉親重要回憶；5年一度的民俗，其實就潛移默化在庄民的生活中，除了安定地方無形力量，另一方面也是讓居民有安定民心的作用。

恒安宮主任委員沈進忠表示，人無法決定的事，就交由媽祖婆來決定，抽籤的過程是一種趣味，讓大家都可以參與，也可以促進地方各宮廟、社區社團陣頭的聯誼，在抽號確定後，抽籤者還得在號碼牌上簽名，以達公平性。

自4月開始，由廟方公開詢問六甲境內欲參加宮廟，至今報名已超過30餘間，更透過向聖母擲筊方式決定公開舉行遶境「轎番」籤 號，並於本月3日召開遶境活動協調會議中一併舉辦。

恒安宮公關組長毛誌明指出，近年來政府推動宗教優質化，廟方也在廟會活 動時不斷宣導，落實於大小遶境活動中，包括每年舉辦的元宵二保半祈安遶境活 動。

而這次召開會議除了協調遶境路線及活動注意事項外，更要求各宮廟減少燃放鞭炮、煙火，維護好環境秩序，並與轄區分駐所、麻豆分局及民防義消、六甲社區巡守隊、眼鏡蛇救難協會等警消、民防共同協助活動順利及維持遶境秩序，取締不法。

(中時 )