大陸央視今晚新聞聯播發《央視快評》：香港不能無休止亂下去！以「極端暴徒」、「亂港小丑」形容丟五星旗與違法人士，強調不是不報，是時候未到。

快評指出，發生在香港的一系列違法暴力行為，嚴重挑戰國家權威，破壞「一國兩制」原則底線，嚴重威脅香港市民的生命財產安全，嚴重破壞香港繁榮穩定的大局，嚴重傷害愛國愛港人士的尊嚴感情。那些膽大妄為、逆歷史潮流而動的亂港小丑，必將被依法嚴肅追責，被牢牢釘上歷史的恥辱柱。

連日來，香港各界呼籲特區政府儘快將那些踩踏法律底線的狂徒暴徒迅速緝拿歸案，嚴正執法，追究到底，全力維護國家的尊嚴和香港的安寧。

不是不報，時間未到。要正告那些抱著幻想、企圖繼續亂港的狂徒暴徒，你們的倡狂放肆，必定會付出代價。請迷途知返，放下屠刀！快評強調，面對暴行，全體港人要團結起來，堅決支持香港特區政府依法施政，堅決配合香港警隊嚴厲執法、捍衛法治尊嚴，讓美麗香港不再蒙塵受辱。

(中時 )