洄瀾風生態有限公司受林務局所託，於花蓮豐濱鄉新社村加塱溪流域進行生態資源調查，在調查員兩年探查下，陸續發現多種蟹類、蝦類與魚類。更於春夏兩季，於下游棲地記錄到絢麗的藍色兔頭瓢鰭鰕虎！

去年五月起，調查員在加塱溪各流域，發現青毛蟹、大和米蝦、刺足仿匙蝦、兔頭兔頭瓢鰭鰕虎等生物，共計有32種迴游生物，如此驚人的生態多樣性，完美印證自森林到出海口的健全生態系統。

調查員表示，此次發現的藍色兔頭瓢鰭鰕虎，又稱兔頭禿頭鯊，廣布於印度、太平洋淡水流域。正常只有少數鄰海的同科魚類才有如此美麗色彩，在以往春夏調查中，藍色個體平均不超過10隻，通常因繁殖與強烈競爭地盤才會出現，顏色會漸漸淡去。

正常的兔頭瓢鰭鰕虎色彩與同科的日本瓢鰭鰕虎魚較接近，外觀相近不易辨識，但兔頭瓢鰭鰕虎雄於體色會帶有較鮮艷靛青與橘紅色調。日本瓢鰭鰕虎魚則偏向綠褐色，分布自韓國、日本、台灣、大陸至菲律賓都有記載，體長也較長。

此外，兩種蝦虎存在棲地喜好上的差異。兔頭瓢鰭鰕虎，常見於東台灣的清澈小溪與沿海河流，除藻類外，喜好捕食藏匿於石塊中的水棲昆蟲與浮游生物；日本瓢鰭鰕虎則以藻類為主食，多棲息在日照充足的瀨區岩石上。

花蓮林管處表示，近年來著手調查多條海岸山脈溪流，希望藉由生態環境調查，紀錄特殊物種，連結環境資源與保存利用精神，維繫溪流生態資源的文化知識傳承與保育工作，建立國土生態綠色網路。

(中時 )