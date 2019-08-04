台北市長柯文哲組黨後，仍未鬆口他是否角逐2020，若他參戰，與民進黨蔡英文和國民黨韓國瑜會形成「三腳督」，命理師林富華從他們3人目前的面相來看，2020韓國瑜比較有機會。

林富華表示，若以面相格局來看，在氣色上，韓國瑜的氣勢比較旺，要看天庭的部分，他耳朵和骨相比較特別。通常天庭比較豁達的，包容性比較強，相對他接受民意的意象會多一點。

至於蔡英文本身的格局，據《東森新聞雲》報導，林富華指出，蔡在上耳的部分比較狹隘一點，基本上她是一個比較自我主義的人。她的面相屬金，主觀意識比較偏強，自我意識比較偏高一點，在領導的部分可能會辛苦一點，尤其蔡總統是女性。目前她的面相雖然還不錯，但是在內閣和副手的人選的籌組過程，會比較辛苦，她下庭有點凹陷，所以在過程中會有比較多波折。

而台北市長柯文哲，林富華說，從眼神來看較銳利，他不做沒把握的事情，以面相來講，他沒有很想往總統之路去走，相對地他較希望在台灣的政治界有立足之地。

(中時電子報)