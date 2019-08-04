本屆U12世界盃少棒錦標賽，中華隊終結「三連亞」的遺憾，拿下暌違8年的總冠軍獎盃，賽後總教練李國強為這批中華小將感到驕傲，認為他們有非常強的凝聚力，因此拿下冠軍並不讓他感到意外。同時也感謝教練團以及桃園市政府的支持，才能讓他們無後顧之憂全力備戰。

中華隊在決賽前僅敗給日本，當時有不少小將難過落淚，因此在闖進冠軍賽確定再次強碰日本隊後，中華隊展現高昂的企圖心，想要一雪前恥，果然在決賽展現出色實力，投、打、守都穩定發揮，最終以4比0擊退日本，拿下冠軍。

「我們戰力雖然沒有很突出，也沒有特別厲害的選手，但就像一家人一樣，攻擊上面互相補強，也會互相鼓舞，這就是好的團隊該有的氣氛，凝聚力特別強，拿冠軍不意外，因為自己心裡也有想過。」賽後李國強為中華小將們感到驕傲。

除此之外李國強也表達一路以來從集訓到出賽的滿滿感謝，不僅中華棒球協會找來願意付出的教練團，桃園市政府也在集訓時大力給予支持，「最後要感謝全台灣願意在基層棒球付出的教練，他們真的很辛苦，希望政府能這些年輕有活力的教練穩定的工作。」

(中時電子報)