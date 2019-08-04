香港大批示威者晚上從西環轉往銅鑼灣聚集，數以百計示威者約8時佔據銅鑼灣軒尼詩道後，繼續往灣仔方向前進，並堵塞告士打道及紅隧香港出入口。至晚上約9時18分，防暴警察在告士打道驅散示威者，有警員舉槍警告，並出動胡椒噴霧。示威者隨即沿告士打道撤退。

至晚上約9時，示威者堵塞紅隧九龍及港島出入口，部分車輛及巴士出隧道後，要掉頭折返九龍方向。銅鑼灣一帶交通癱瘓。大部份示威者沿告士打道西行，前往灣仔金紫荊廣場。

香港警方晚間9點表示，有示威者堵塞告士打道及紅磡海底隧道港島出入口，現場交通非常擠塞，亦對緊急服務造成嚴重影響。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。警方呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。

警方並稱，灣仔警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

(中時 )