五月天阿信在台上拿小紙條幫白安宣傳演唱會，白安在後台開心跟紙條合照。（相信音樂提供）

「超犀利趴10」連續兩天由五月天壓軸登場，今晚先帶來〈䧳雄同體〉、〈愛情萬歲〉，而白安擔任嘉賓，身穿一襲白色洋裝現身阿信合唱〈擁抱〉，白安說「很榮幸，最早認識五月天的一首歌，也是第一次在舞台上合作」，阿信則開黃腔「第一次感覺怎麼樣」，但白安似乎聽不懂，接回「之前沒有這個機會，平常見到師兄都是在錄音室最多，今天反正就很開心」，阿信則急忙說「不要生氣嘛」白安笑回「沒有，是興奮得開心」，讓全場大笑。

「超犀利趴10」五月天連續兩天壓軸出場。（盧褘祺攝）

「超犀利趴10」連續兩天由五月天壓軸登場。（盧褘祺攝）

阿信說前陣子率先聽到白安新專輯，覺得白安很厲害，白安回「你比較厲害」，瑪莎忍不住插話「你們一定要這樣互相恭維嗎」，而阿信則拿出一張小紙條說「我的感覺吼，白安即將要9月28日星期六…」，瑪莎說「等你一下，你什麼時候有那張」阿信則回「我不知道，我一生下來別的東西也沒有，衣服也沒穿，就有人把這張放我手裡，我們天生就是premotion machine」，另外說，「白安很像仙女，仙女宣傳的話怪怪的，由師兄瑪莎來代念」。

而瑪莎接下紙條，瑪莎故意模仿「白安style」唸「8月24」，阿信則打岔「等一下瑪莎，來白安這邊請」，讓兩人湊在一塊，並以側面面對觀眾，展示頭髮給觀眾看，沒想到竟相似度99％，怪獸則在一旁搭腔「你裡面也是白色的」，逗得歌迷笑翻天，而瑪莎則回「好啦正事還是要做」，念出「8月24日禮拜六晚上8點香港麥花臣白安蕭秉治夏日限定演唱會，這比較遠一點，比較近9月28日禮拜六晚上7點高雄海...」，瑪莎問阿信「你生下來那個人是不是很急著寫」，阿信則笑回「我不知道，我只知道她叫佩玲姐」惹的全場大笑，而瑪莎則繼續宣傳「高雄海流館白安巡迴演唱會」，也說「白安真的很努力，希望大家幫他加油」。

白安和五月天瑪莎頭髮相似度超高。（相信音樂提供）

五月天阿信和白安合唱〈擁抱〉。（相信音樂提供）

阿信在白安離開前，還特別CUE她唱自己的成名曲，沒想到被團員們虧「她成名曲很多」，而白安也唱〈是什麼讓我遇見這樣的你〉做結束。白安離開後，阿信稱讚白安是清新可愛的女孩，怪獸則補槍「因為你開黃腔，她不知道你在開黃腔」，瑪莎則說昨天wind-s唱時全場都在震，阿信接話「還是要聲明一下不要跳，團員年紀都到了，很多事心裡有想法就好」，再補嗆怪獸「據我所知他沒說實話，什麼犀利趴看陶喆很棒，他明明就在BABYMETAL最嗨」，而怪獸則用超低沉聲音回「誰能不嗨」。

瑪莎也不忘感性地說：「感謝大家，犀利趴走過十年，一路上還好有大家的跟隨，讓相信音樂賠得不管多慘，還是繼續辦，希望大家不管是看想看的人，或是認識新的樂團歌手，都希望大家能越來越愛音樂，不管是犀利趴或其他音樂祭，都能懷著開心心情去參加。」五月天再以〈愛情的模樣〉〈派對動物〉等歌掀起高潮。

(中時 )