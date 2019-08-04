7月24日晚，山西太原警方將公安部A級通緝在逃人員寇小瑤（化名）抓獲。寇小瑤原本是人人眼中的乖乖女，19歲嫁進古交首富耿家。多年來，耿家的「武裝隊」橫行鄉里，打傷、打殘上百人，乖乖女也搖身一變成為黑社會骨幹。如今31歲的她成了A級通緝犯被抓獲，成了現實版的「極道之妻」（極道：日語黑道組織之意）令人不勝唏噓。

據陸媒報導，2007年，寇小瑤嫁給了山西煤老闆的兒子，婚禮當天，耿家安排12輛悍馬越野車，率領上百輛奔馳寶馬去迎親，還請來歌星助興，婚禮花費千萬元（人民幣，下同），引得古交市相關部門連夜召開禁止鋪張浪費的會議。一時間，山西煤老闆千萬娶媳，成了全大陸焦點，寇小瑤也成了當年「全國十大新聞」之一的女主角。

陸媒報導，耿家莊多位村民指出，寇小瑤開始時進入耿家的集團當會計，並逐漸成長為財務主管後，獲得耿家信任，所有帳目都交給她打理。

去年，其公公及丈夫被太原警方抓獲，並定性為家族式「黑社會性質組織」的領導者。寇小瑤被列為「骨幹成員」，成了A級通緝在逃人員，於7月24日晚遭山西太原警方抓獲。

(旺報 )