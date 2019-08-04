「民聲響亮 政撼台中」演唱會系列活動，4日在台中市政府前廣場熱鬧展開，現場有台中市29區特色創意市集、親子趣味DIY、野餐布置比賽等，晚間更邀請與台中有淵源的樂團或歌手，包括消波塊、李千那、荒山亮等帶來精采演出，市長盧秀燕也到場與民眾同樂；活動由創作HELLO 台中」MV宣傳台中特色景點的歌手林舒嬅，邀請大家來台中玩，看看台中的好人文、好風光。

今日演唱會包括盧秀燕、市議員陳政顯、民政局長吳世瑋、建設局長陳大田及多位區長均出席，一起與民眾同樂。

盧秀燕說，台中有非常多人才，這次演唱會特別指定邀請在台中出生、就學、居住或置產等與台中相關的藝人，讓台中人為台中演出，也把機會留給台中人。

民政局長吳世瑋表示，市府舉辦的系列活動從下午的美食市集開始，有來自台中各區農會的特色美食、農特產及文創商品，而晚上的演唱會則邀請到與台中有淵源的歌手演出，藉由歌手的歌聲，讓大家體驗到身為台中人的榮譽。

演唱會由深耕台中的獨立樂團消波塊及Bike機踏車暖場，還有李千那、荒山亮、魏如昀、曹雅雯、陳芳語、蕭煌奇等知名歌手也到現場演唱。

活動也邀創作「HELLO 台中」MV宣傳台中特色景點的歌手林舒嬅，邀請大家來台中玩，看看台中的好人文、好風光，經由「Hello 台中」MV、區里特色市集、演唱會等活動，讓民眾認識台中特色，把台中的美推廣出去。

(中時 )