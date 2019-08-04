大批示威者晚上堵塞銅鑼灣軒尼詩道、告士打道及紅隧港島出入口，晚上9時20分左右，防暴警察坐警車到告士打道，持槍驅散示威者，示威者即沿告士打道往銅鑼灣內街撤退。告士打道一度恢復通車，其後再度被佔領，而紅磡海底隧道來回方向恢復通車。

星島網報導，防暴警察目前正向銅鑼灣內街推進，現時銅鑼灣的示威者並不多。晚上9時35分，防暴警察向軒尼詩道示威者舉出黑旗警告，要求示威者立即離開，否則出動催淚煙。晚上9時37分，警方連續發射催淚煙驅散示威者。

警方原本準備離開，但示威者重新佔領告士打道。警方於是落車。晚上9時40分，一度出示橙旗警告速離否則開槍，警方在告士打道亦有發射催淚彈。

警方指出，於銅鑼灣區一帶集結的暴力示威者，繼續大規模堵路，肆意破壞，目無法紀。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察於軒尼詩道與波斯富街交界施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。

(中時 )