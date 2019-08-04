007電影「空降危機」(Skyfall)的奧斯卡獎導演山姆·門德斯（Sam Mendes）的最新戰爭片「1917」剛推出第一支預告片，這部描繪第一次世界大戰的史詩電影，將以震撼的畫面，帶領觀眾重回100多年前的歐洲戰場。這部電影描寫兩位年輕英國傳令兵，由，必須及時將取消衝鋒的命令送到前線，以挽救1600名英法盟軍的性命

我們很強(We are the mighty)報導，這部2分鐘的預算片釋出的情報並不多，卻可從少數的對話中了解劇情大綱。扮演指揮官的柯林福斯(Colin Firth)對兩位年輕英國士兵布萊克中尉與史科菲德鄭重要的說：「如果你們失敗了，那將是一場大屠殺，你的兄弟在第二營服役，他們正走進一個陷阱。」

「你們的命令就是在明天上午的攻擊前要他們停止，如果沒有達成，我們將失去一千六百名同袍，也包括你的兄弟。」

著名影星班奈迪克·康伯拜區也在電影「1917」扮演英國軍官。(圖/環球)

接著另一位由班奈迪克·康伯拜區(Benedict Cumberbatch)飾演的高級軍官說道：「這場戰爭只有一種方式結束，最後一個人站到最後。」

1917】首支預告 - 2020年2月7日 隆重獻映

當然，我們知道誰贏得了這場戰爭，然而戰爭史詩片的偉大之處，就在電影向我們展示了戰鬥的殘酷。這段預告片展示了壕溝戰、絕望衝鋒、砲彈的破壞力與建築物的毀壞，以及其他戰爭的恐怖。

發生在1914~1918年的第一次世界大戰，是一場「軍事科技發達、但戰術水準落後」的戰爭，工業大國已發明機關槍、速射砲，但是作戰的概念仍停留在拿破崙戰爭時代，所以在一戰的前期，士兵仍然是鮮艷的軍服與顯眼的頭盔，甚至衝鋒仍然會排方陣，結果進攻方必定死在綿密的機關槍防禦線上，經常是集結幾千人的衝鋒部隊，在十幾分鐘內全部死光在兩軍陣前，雙方只能構築戰壕與防衛陣地，並伺機找到敵人防線的缺口，但是總是徒勞無功。

這可能就是電影的主情節，英法聯軍誤以德奧聯軍防線出現弱點，打算試圖衝鋒，卻是德奧的計謀，兩位傳令兵也須阻止這場攻擊，否則注定全軍覆沒。

電影檔期定在2020年1月10日，台灣映期定在2月7日。

(中時電子報)