臉書挺郭粉絲團「正義老虎軍團」日前替前鴻海董事長郭台銘連署參選總統，郭台銘返台後親筆寫了回應給他們，老虎軍團今天晚間發聲明表示，已經完成階段性任務，劃下完美句點，於8／4日晚上24：00暫時告一段落。

郭台銘寫信感謝老虎軍團「諸位的盡心盡力，不離不棄，台銘永遠感謝五內」，老虎軍團表示，有鑒於此次活動已經獲得郭董的回應，連署將暫時告一段落。但他們也強調，「暫時停止連署並非結束」，而是期待下一個階段的開始，全台遍地還有開花小隊及連署點將保留好裝備，「靜待郭董最後決定，再一起吹響啟動的號角！」

老虎軍團指出，籲請郭台銘參選2020總統的連署今天正式突破五萬份。在此次連署過程中，所有同仁自動自發的組成連署點，每天汗流浹背、日曬雨淋沒有怨言，他們的顧問陳平和博士還遭人暴力毆打，但是他們卻也因此而更團結。

老虎軍團表示，大家有個共同的信念，就是要請郭董救救中華民國台灣，為了下一代創造更好的生活環境，再次感謝所有的伙伴們，相信努力不會白費。

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(中時 )