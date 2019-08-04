儘管波斯灣地區關鍵的船隻航道近期發生多起敵對事件，但一名伊朗將軍今天表示，區域爆發衝突的機率已降低。

伊朗梅爾通訊社（Mehr news agency）報導，伊朗准將鮑爾達斯坦（Ahmadreza Pourdastan）說：「乍看之下，波斯灣情勢似乎正朝向軍事衝突方向發展，但當我們更深入研究後，會發現這類衝突發生的可能性已降低。」

鮑爾達斯坦表示：「在這個區域有利益牽涉的所有國家，絕不願見到中東出現新危機。」

他還說：「我們武裝部隊的軍事能力如此強大，敵人不敢對我們採取軍事選項。」

不過鮑爾達斯坦表示：「波斯灣像個火藥庫，一旦有個地方被火星點燃爆炸，就能演變成大災難。」

自從美國加強對伊朗採取「極限施壓」政策，這兩個視對方為主要敵手的國家今年來緊張關係急速升溫。

美國先是退出伊朗和全球強權國家簽訂的劃時代核子協議，隨後恢復對伊朗實施嚴苛的制裁措施。5月以來，波灣已陸續發生船隻遭攻擊、無人機被擊落和油輪遭扣押等事件。

當伊朗部隊將美軍無人機擊落，引發危機最緊張時刻，美國總統川普6月在最後一刻取消空襲伊朗。

(中時 )