預賽中華隊初次對上日本，以4比7吞下唯一1敗，當時中華隊隊長黃天賜在最後一局吞K，賽後忍不住難過落淚，這次捲土重來在冠軍戰成功雪恥，黃天賜這次「不哭了」。

「這次對到日本不會有壓力，只是有點緊張。」黃天賜在3局上半滿壘時，敲出關鍵安打為中華隊攻下首分，同時帶動進攻氣勢，「他們變化球不太準，對我也是直球比較多，所以就設定攻擊，第一球出棒了。」黃天賜笑說把分數打回來後心理安定不少，隊友還誇獎他「很帥、打得很好」。

而黃天賜2個哥哥也在打棒球，其中最崇拜二哥黃冠倫，賽後他也驕傲說，「我已經超越哥哥了，因為他們沒有拿過少棒冠軍！」黃天賜不僅以21分打點遙遙領先各國選手，成為隊中「不動四番」，還常成為精神領袖鼓勵隊友們，「我都會跟大家說輕鬆打就好，不要緊張。」

而陳楷升獲得本屆最有價值球員，冠軍戰主投5局無失分，控球非常精準沒有送出任何保送，還在第6局敲出陽春砲拉開領先，陳楷升賽後露出小朋友純真的一面說，「拿冠軍很開心、很爽！」

不過陳楷升雖年紀小，但頗有大將之風，現場滿場觀眾再加上家人到場觀賽，他不但不緊張，在一、三壘有人時連飆2K鎖住日本隊攻勢更成為比賽奪勝關鍵，「要謝謝隊友一起拿下冠軍，也陪我一起玩，還有謝謝家人支持我打棒球。」

(中時電子報)