針對香港3日晚間數名極端激進示威者扯下某建築物前懸掛的中華人民共和國國旗並扔入海中一事，大陸央視《新聞聯播》今天晚間六連發，發出嚴厲譴責。

第一發

首先是大陸國務院港澳辦發言人的表態，嚴厲譴責香港極端激進分子侮辱國旗行徑。

發言人表示，這一行徑嚴重觸犯了《中華人民共和國國旗法》和香港特別行政區《國旗及國徽條例》，公然冒犯國家、民族尊嚴，肆意踐踏「一國兩制」原則底線，極大地傷害了包括香港同胞在內的全中國人民的感情。我們對此表示強烈憤慨。我們堅決支持香港特別行政區警隊和司法機構果斷執法、嚴正司法，盡快將違法犯罪分子繩之以法。

第二發

接下來是中央政府駐香港特別行政區聯絡辦公室負責人發表聲明，嚴厲譴責香港極端激進分子侮辱國旗、挑戰國家主權的違法行徑。

該負責人強調，國家主權和尊嚴不容挑戰，「一國兩制」原則底線不容觸碰，包括廣大香港同胞在內的全體中國人的愛國情感不容肆意傷害。對這種無法無天的惡行必須依法嚴懲。

第三發

香港各界強烈譴責3日極端激進分子在尖沙咀侮辱國旗的行徑，認為這公然冒犯國家和民族尊嚴，呼籲警方盡快將暴徒繩之以法。

香港特區政府發言人4日凌晨表示，對於激進示威者目無法紀、蓄意破壞社會安寧，甚至挑戰國家主權的行徑，予以強烈譴責。

香港警方也對激進示威者的暴力行為表示最嚴厲譴責，並強調，警方有能力及決心維護社會安寧，絕不姑息任何暴力行為。

香港各界人士和社會團體持續發表聲明和講話，強烈譴責這種踐踏國家尊嚴和民族感情、衝擊「一國兩制」原則底線的行為。

大陸全國政協副主席梁振英連續在社交網站發出三篇帖文予以強烈譴責，帖文指出：「此舉必將引起全國人民極大憤慨，我做出最強烈的譴責，並請全港市民提供資料，全力協助緝捕狂徒歸案。」

第四發

今天，《新聞聯播》還報導了人民日報評論員文章，題目是《堅決支持香港警方嚴正執法制止暴力》。

文章說，整個事件蔓延過程中，作為社會秩序的守護者，香港警方承受了巨大的壓力。香港警隊仍堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重，令人敬佩，其專業精神值得香港市民的贊許。希望廣大香港市民清醒地認識到當前事態的嚴重性，對激進暴力分子堅定說「不」，對企圖摧毀」一國兩制「、搞亂香港、搞衰香港的勢力堅定說「不」，堅決阻止他們禍害香港的行徑，堅決支持香港警方嚴正執法制止暴力。

第五發

今天《新聞聯播》還刊播《央視快評》：香港不能無休止亂下去！

快評指出，連日來，香港各界呼籲特區政府盡快將那些踩踏法律底線的狂徒暴徒迅速緝拿歸案，嚴正執法，追究到底，全力維護國家的尊嚴和香港的安寧。不是不報，時間未到。要正告那些抱著幻想、企圖繼續亂港的狂徒暴徒，你們的猖狂放肆，必定會付出代價。請迷途知返，放下屠刀！

快評強調，面對暴行，全體港人要團結起來，堅決支持香港特區政府依法施政，堅決配合香港警隊嚴厲執法、捍衛法治尊嚴，讓美麗香港不再蒙塵受辱。

第六發

播發新華社的《新華時評》：底線不容觸碰——誰破壞「一國兩制」誰就將受到歷史的審判。

大陸官方發聲、中央級官方媒體評論以及香港各界人士和社會團體的表態，《新聞聯播》六連發，除了嚴厲譴責侮辱國旗行徑外，也再次強調：國家主權和尊嚴不容挑戰！「一國兩制」原則底線不容觸碰！包括廣大香港同胞在內的全體中國人的愛國情感不容肆意傷害。

(中時 )