陳昭宏4日在臉書宣布，將以無黨籍身份參選新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山）立委。（翻攝臉書）

39歲新北市蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏，2016年執勤時遭無照駕駛撞斷雙腿，右腿膝下截肢，他4日在臉書宣布，將以無黨籍身份參選新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山）立委，盼選民給他機會，藉由自身實作期望產生成果回饋社會。

2016年7月16日，正在台64快速道路上執行特勤的蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏，突遭無照酒駕的32歲女子陳子恩，從後方追撞，導致雙腿粉碎性骨折，一度陷入命危，最後歷經7次手術，將右小腿截肢後才保住性命。

陳昭宏在臉書表示，他自2016年發生事故以來，受到警察同仁、國家、醫療機構、民間團體、政黨（新黨）、及個人的善心捐助，才得以恢復正常生活，萬分感激，住院初期，他對未來生活混沌，不知該如何規畫，所幸有各界的捐助，是支持他走下去的最大動力，讓他能勇敢面對截肢後的生活。

陳昭宏指出，他開始思考如何把各界善款及幫助回饋社會。幾經思考後，決定站出來用這筆捐款投入立委選舉，藉由選舉為當初捐助的警察警眷同仁、國家制度、醫護人員、身障弱勢團體、民間團體，以及淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山的居民發聲，透過自身實作，回饋社會。

(中時 )