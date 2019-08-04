夏靖庭（左圖）去年抱著剛出生的「樂樂」，現在樂樂（右圖）已經1歲多。取自臉書

55歲的夏靖庭二度當爸了，他今（4日）分享喜訊，小他24歲的老婆小范7月31日凌晨1點多在萬芳醫院自然產，進產房半小時就生了，比第1胎輕鬆很多，小兒子「小恩」重3060公克。小恩比哥哥「樂樂」去年出生時少200公克，所以體形比哥哥小1號，不過身長多2公分，大耳朵、小眼睛、單眼皮和樂樂當初生出來時一模一樣。

小范產前痛了很多天，夏靖庭還不以為意，30日白天出席新戲《俗女養成記》首映會，晚上近12點洗澡時，小范在門外大喊痛得快不能走路，夏靖庭以最快速度沖完澡，匆忙載著老婆、大兒子到萬芳醫院，他說老婆一到急診室就直接近產房，前後半小時就生了，「原本進去只有1個嬰兒，後來產房一共生了6個嬰兒」，讓他印象深刻。小范目前在士林福臨產後護理之家坐月子，夏靖庭照顧老婆2個兒子，有時候忙到沒時間吃飯，直呼真是甜蜜的負荷。

夏靖庭的大兒子樂樂現在1歲2個月，先前聊到老婆即將臨盆，他不捨說：「老婆這2年都在懷孕還要帶老大，很想好好照顧她。」至於當爸的他有沒有什麼辛苦之處？他笑回：「這不叫辛苦，這叫活該。」由於2胎都是男孩，會不會想再拚個第3胎生女娃？他幽默反問：「你們要幫我養嗎？」直言這是人生功課，小孩是來讓爸媽修煉的。

他今聊到再當爸的心情，「生出來是放下一塊石頭，兒子平安健康很開心，可是2個接這麼近，也怕大兒子有嫉妒心，我們想好了，大的比較黏媽媽，如果鬧情緒，老婆就先安撫大的，我負責小的，夫妻一起分工」。他日前抱小恩給樂樂看，「小恩看到哥哥就哭，我把樂樂帶走就不哭；他們見過面還沒相處，回家才是個考驗」。

(中時 )