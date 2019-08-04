雅加達地鐵停擺，一些通勤者無奈在地鐵入口處等候。／路透社

印尼爪哇島和巴厘島8月4日出現大面積停電，據估計超過3000萬人受影響。停電導致首都雅加達地鐵中斷，移動通信網路部分中斷。晚上7點40分（印尼西部時間）左右雅加達Gunung sahari一帶恢復供電，市中心Tanah abang至9時許仍漆黑一片。

印尼國家電力公司發表聲明說，當地時間上午11時50分，電力傳輸系統突然中斷，自東向西電力輸送失敗，導致中爪哇省與爪哇島西部地區的電廠癱瘓。

大規模停電引發一系列混亂。雅加達及周邊城市部分交通信號燈失靈，擁堵嚴重，電車停運，乘客滯留。一些商場、公寓靠自備發電設施運轉。停電還導致移動通信網路部分中斷。

此前，印尼國家電力公司總經理Sripeni Inten Cahyani在記者會上表示，如果進展順利的話，萬丹、雅加達和西爪哇地區的電力將從下午4點27分起，3小時內恢復正常。這意味著預計電力將在晚上7點27分恢復正常。他還代表國家電力公司向受影響的民眾表示道歉。

印尼中資企業中國能建逯奎先生告訴記者，大面積停電是因為電網事故造成，印尼整個電網自動化水準還比較差，這次事故導致整個爪哇島500kv電網都停了，150kv電網沒有停，所以爪哇島萬隆、萬丹、雅加達大部分地區停電。

Kompas電視臺直播報導，由於國家電網500kv傳輸系統故障，爪哇島與巴厘島受影響停電，故障原因尚不清楚，大約6小時左右恢復供電。來自印尼國家電網PLN的新聞：西爪哇皇后港電廠失電，引起電網頻率異常，造成此次停電事故。雅加達若干地區的停電是由於蘇納拉雅（Suralaya）的1至6號燃氣輪機中斷造成。據悉，芝拉紮電廠也受外網波動跳機。

在印尼停電是常態，各大公共場所和大公司都配備了發電機組，能夠及時恢復供電。不過，這麼大範圍停電也非常少見。首都市民剛從地震的恐慌中恢復過來，現在又遇上全城停電，弄得多少有些緊張。

2005年8月18日上午，印尼發生過包括首都雅加達在內的大面積停電事故，雅加達是徹底斷電，總共波及近1億人口，接近總人口的一半。城市交通、鐵路及航班也受到嚴重影響。不過電力網絡大癱瘓，美國也曾發生過，主要原因是某個大電廠突然停運，造成系統解列，需要時間恢復。

印尼國家電力公司負責人馬德•蘇普拉特卡向公眾保證將儘快恢復正常供電，並稱“將改進電力系統”。但目前尚不清楚何時才能恢復正常供電。

(中時 )