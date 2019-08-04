在美國威斯康辛州奧什科甚(Oshkosh)的實驗飛機協會飛行表演(EAA Airventure Air Show)期間，美國空軍的F-22猛禽戰機也有參與盛會，然而就在F-22完成表演，飛行員與觀眾致意時，卻被拍攝到戰機座艙前的機鼻部區域，有相當明顯的蒙皮剝落跡象，也就是F-22明顯「掉漆」。

噴射戰機世界(fighter jets world)報導，在此之前，F-22也有數次表面漆剝落的樣子，但都比不上這一次明顯，事實上，這些照片似乎提供了一些F-22表面層是由什麼組成的，至少是一些線索。

These images of an F-22 Raptor's crumbling radar absorbent skin are fascinating: https://t.co/cmfeo9Tckf — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 2019年7月31日

從放大的照片來看，這架F-22不僅表面出現裂紋，而且似乎有一些空洞，如果仔細觀察，在該區域上似乎受損嚴重，塗層下似乎是一種外殼，或是某種泡沫狀結構，看的結構的厚度，而且機鼻的AN / AAR-56飛彈預警系統，似乎後半部分無所依附，懸空在破洞當中。我們不知道這是否是受損，還有人猜測是不是鳥擊，如果這些是空洞，並且在空中飛行時，我們會認為入侵的氣流，可能會造成更大的撕裂，並導致負空氣動力學和抖振效應，以及其他問題。

F-22 shot flying over the Middle East three days ago with some clearly visible coatings corrosion on its upper nose in the same spot where our images showed another Langely F-22 with far more severe issues. All about it here: https://t.co/cmfeo9Tckf pic.twitter.com/TuUPb1DsPY — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 2019年8月2日

無論如何，我們仍然不清楚這個受損是什麼，美國空軍也沒有相關說明。

這不是F-22猛禽隱形戰鬥機第一次面臨雷達塗層破損的問題。早在2016年，美國空軍的F-22派到敘利亞上空後，機維護人員就說過F-22的塗層在高溫沙漠地區不容易維護，如果不加以處理，可能會導致吸波材料從飛機上剝落。

參與飛行表演的，屬於猛禽演示團隊，因此它並不是派往前線的作戰飛機，對於不進入戰鬥或高級演訓場景的戰機而言，並不會特別維持匿蹤蒙皮的效果。根據情況，F-22的蒙皮有不同的準備標準，其效果也與維護的時間長短有關。

(中時電子報)