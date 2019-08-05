一個便當要價200元，你能接受？近日有網友PO出便當照片，抱怨這樣這樣就要200元，酸說簡直是「 買到飆髒話」。照片一出後，引起網友討論，但也有眼尖的人指出，便當內有魩仔魚，可能是讓這個便當變貴的關鍵原因。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，在醫院買的便當，要大家來猜看看多少錢？照片裡的便當菜色有控肉、魩仔魚，配菜則有南瓜和高麗菜等、另外還有一個被塑膠袋裝起來的杯裝蒸蛋。原PO直指這樣要200元，「買到飆髒話」！

PO文一出後，引起網友跳出來討論，有人認為「醫院本來就比較貴啊！」、「醫院，學校，百貨，車站等美食街都貴在租金啊，店租，清潔費，管理費…等比一般店家負擔多很多」、「醫院裡最便宜的是超商」。

還有眼尖的人點出，「吻仔魚跟控肉貴」、「醫院是有錢人在住的」、「是你吻仔魚夾多了」。不過，對此，原PO跳出來回覆說，「吻仔魚只有表明薄薄的一成，而且也不是自由搭配的是固定的便當」。

對此，根據ETtoday新聞雲報導，醫院美食街集團副理邱琮堯回應，便當店業者櫃檯前列有詳細的價目表，業者使用的吻仔魚體型較大，因此成本也較高。未來團隊會再研議，在消費者加購時加強口頭告知，避免再發生糾紛。

網友PO文，大家來猜猜看這樣多少錢，結果是200元。（圖/翻攝自爆廢公社二館 FB）

(中時電子報)