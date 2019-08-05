韓粉升級2.0 主動清垃圾、淨灘、捐血挺韓國瑜(影/中天新聞)

8/3韓國瑜北上桃園，有的韓粉雖然無法到場，不過他們選擇，用其他方法表達支持。其中像是這一位媽媽，因為大雨後高雄孳生病媒蚊，決定戴上手套，主動到公園清潔環境。甚至還有韓粉，主動到海水浴場淨灘，也有志工團發起捐血活動，希望用正面積極的動作，幫韓國瑜加分。

近日有韓粉PO出清理垃圾、傾倒廢棄輪胎積水的影片、沿路撿起各種垃圾等自發性活動，表示就怕大雨過後會再度孳生病媒蚊。這名韓粉甚至穿起國旗裝到處清垃圾還有處理雜草等，就是想證明出即使自己不能隨時到每一場的韓國瑜造勢場合，但是她仍可以做這些有意義的事情，來力挺韓國瑜。

她接受中天新聞電訪表示，支持韓市長不一定要跟在他身邊，我們可以留在高雄，為高雄做這些事，用行動來真正的愛高雄。她認為她跟著韓國瑜的理念自發做這些愛高雄的事，才是真的支持韓國瑜。

另外，也有韓家青年志工團在8/3當天，帶著自家眾人一起到觀音海水浴場淨灘；還有韓粉PO出正在捐血的影片，要大家一起來自發性活動響應韓國瑜的愛與包容。

這些影片一出，馬上贏得其他人讚賞，「我覺得大家已朝4.0邁進，更有智慧了，更有包容與愛人之心」、「大家的素質都提高了，台灣需要多點這樣的人」、「感謝韓粉如此自動自發，這真的是很溫馨」、「正能量是會互相感染的，韓粉們一起來！」、「看看能不能順便連綠黴給清了」。

(中時電子報)