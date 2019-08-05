陸客自由行喊卡，日人遊台正好撿便宜！日本旅遊記者表示，日韓關係緊張，讓不少日本人對遊韓卻步，不如趁陸客不能來台自由行，旅館需求減少可能降價的機會，來台享受3天2夜輕旅行。他說，台灣人親日治安又好，珍奶等飲食文化也風靡日本，暑假還沒決定去哪，就來台灣旅遊吧。

日媒「Zakzak」3日報導，今年上半年陸客赴台觀光約63萬人次，如果自由行陸客歸零，將對台灣經濟造成打擊，正因如此，台灣旅館空房將變多，觀光景點不再擁擠，就能從容出遊了。

日本政府觀光局統計，日人赴台觀光人數，2013年約142萬人，到2017年成長至190萬人，赴中國、韓國旅遊人數則相對減少。

日本最大旅行社JTB調查，從7月15日到8月31日暑假期間，日人來旅遊台推估約24萬人，比前年增加8.3％。該公司以「今年夏天最想去出遊的地方」為題作問卷調查，台灣是僅次於夏威夷、北歐、瑞士，受日人歡迎的旅遊勝地，同時珍珠奶茶等台灣飲食也引進日本，對年輕世代、母女檔出遊遊很有吸引力，且回頭客也持續增加中。

另一家旅行社HIS指出，日本飛台灣大約4小時，即使周未休假，也可輕鬆來趟3天旅行。由於台灣治安無虞，女性同伴出遊的情形甚多。

日本旅遊記者大川原明觀察，日韓關係最近出現一連串問題，許多人對遊韓有所顧慮，他倒是推薦來台旅遊，原因是台灣親日、治安良好，住宿兩晚也可以盡情享受。尤其大陸禁止來台自由行的措施，使得台灣旅館需求減少，想必住宿費用也因此下降，趁此機會出遊正是時候。

(中時電子報)