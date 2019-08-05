暑假到了，這週也是七夕、父親節！度節都想好好慰勞自己、家人和好友！美食饗宴少不了！新北吃到飽「50樓Café」，從8月6日至9月8日推出「海陸高峰會」由整尾現流的黃鰭鮪魚和巨無霸等級的澳洲戰斧牛排，還有松露巧克力、覆盆子生巧克力、提拉米蘇蛋糕等甜點，坐擁藍天白雲、遠眺101大樓，舌尖享用美味，為夏日增添美好回憶。

50樓Cafe-主廚陳俊杉與現撈黃鰭鮪魚。（圖取Mega 50官網）

主廚陳俊杉採用現撈黃鰭鮪魚，以現切秀的方式呈現刺身和腹肉的鮮腴美味，並再製成其它各款佳餚，像是鮪魚肚散壽司、蘆筍極黑豬佐鮪魚醬、鮪魚蟹肉麵沙拉、鮪魚蕃茄酸豆沙拉、夏威夷生醃鮪魚、醬漬鮪魚山藥泥涼麵…等。

另主廚也挑中先穀飼(肉色美、香氣足)、再肥育(肉質軟嫩Q彈)的澳洲戰斧牛排，這骨肉相連未經分切的巨無霸牛排，要先經混合了海鹽、胡椒的多種香料，醃漬12小時，再將抹醬刮下鋪在烤盤底，把重新塗了芥末醬的超大塊戰斧牛排擺上，澆淋橄欖油、入烤箱烤成六分熟度後，霸氣見客，吃來瘦中帶油、鮮美多汁！此一戰斧牛排於平日晚餐和假日全天候供應，平日午餐時段則提供美國燒烤牛肉。

左至右為松露巧克力、覆盆子生巧克力、提拉米蘇蛋糕。（圖取Mega 50官網）

餐檯上還有琳琅滿目的各種選項，亮點菜色包括現煮牡蠣湯、奶油檸檬魚片、摩洛哥甜椒燉羊肉、迷迭香烤雞腿、起士焗烤鮮筍洋芋、古早味滷豬腳、京都子排、剁椒魚下巴、川味牛肉麵…等。

假日晚餐再加碼紅甘生魚片、生食級甜蝦握壽司、白灼軟絲、和蒜味椒鹽泰國蝦，搭配台啤生啤酒佐餐最是過癮。甜食水果區不容錯過的有松露巧克力、覆盆子生巧克力、提拉米蘇蛋糕、和法式檸檬派，備受喜愛的還有法式焦糖布丁、蜂巢蛋糕、香草泡芙、芒果慕斯以及抹茶雪花冰，最後再享用口味繁多的冰淇淋，為暑假留下難忘的回憶。

(中時電子報)