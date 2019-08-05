萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆3日站上紐約中央公園的舞台開唱的「Taiwanese Waves」（台灣之夜）， 萬芳帶來橫跨歌手生涯30年的多首金曲，她先以〈不確定〉一曲開場，接著帶來由〈猜心〉、〈割愛〉、〈至少還有你〉、〈我只在乎你〉等歌組成的經典金曲，台下驚呼連連，更跟著一起大聲合唱。組曲演畢後萬芳忍不住說：「你們真是太棒了！能在中央公園聽到這樣的合唱真的很美妙。」，演出到尾聲，萬芳更俏皮開放現場點歌，驚喜清唱獻唱超經典歌曲〈碧海情天〉。並不負眾望於壓軸帶來〈新不了情〉，讓中央公園爆滿群眾再度出現一片大合唱，場面十分感人。

阿爆作為今年原住民的代表打頭陣演出，阿爆身穿民族風長裙、頭戴包巾美麗登台，帶來包括〈婦女們的聚會〉、〈排灣女孩〉等多首經典排灣母語歌曲，活力十足的表演讓台下觀眾也不禁跟著手舞足蹈。阿爆表示「很開心一個排灣女孩可以站上中央公園的舞台」，更現場教了紐約觀眾幾句排灣語，現場氣氛十分融洽。

將發行第一張個人創作專輯的9m88，她以流利中英雙語問候全場觀眾，並與多元國籍的樂手們帶來新專輯的多首歌曲，包括已於前陣子數位發行的〈Aim High〉、〈浪費時間〉等，她更接著演出改編Acoustic版本、與Leo王合作的成名曲〈陪你過假日〉，她感性說到：「這首歌是大家最一開始認識我的歌曲」，接著不忘虧好友Leo王，笑稱：「可惜Leo王今天不在，因為他在台灣忙著當他的金曲歌王」，讓全場笑翻。

9m88賣力開唱。（物子巡演工作室提供）

(中時 )