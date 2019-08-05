劉艾立（Erika）3日出席活動開唱，她表示近來忙《西哈遊記–魔二代再起》音樂劇彩排訓練，在劇中與庾澄慶（哈林）配成一對，默契十足，還發現他們有共同嗜好是零食控，被工作人員戲稱是「零食情侶檔」，她笑說：「哈林哥真的是零食界的孫悟空，常常變出很多不一樣的零食跟我們分享，而且他都會帶一大堆來劇組，不用怕排戲過程肚子餓，我記得7月有放假有回美國看家人，回來時代很多好吃的洋芋片給哈林哥跟劇組品嘗，結果才不到兩天時間，好幾袋家庭包的洋芋片全被吃光光。」

首次與前輩哈林哥一起演情侶的Erika，很享受在劇中一直仰慕哈林飾演的「孫悟空」的沙小妹，Erika表示由於腳本安排，沙小妹這角色因為仰慕孫悟空的才華，一直在倒追他，「95%的時間我是在追哈林哥但卻一直被他打槍的狀況；對於我來說，要演出仰慕崇拜的感情戲這部分並不難，因為我本來就是哈林哥的粉絲，加上排戲時聽他現場唱歌就是一種享受，所以把欣賞的神情真實表現出來，自然就不緊張。」

(中時 )