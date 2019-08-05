林宥嘉將10月5、6日在高雄巨蛋舉辦「idol世界巡迴演唱會」，4日門票開賣，一共2萬張門票在5分鐘內秒殺售罄，對於歌迷們的熱情支持，林宥嘉很感動，也承諾會為高雄安排令人值回票價的精彩內容。而林宥嘉合作過的網紅HowHow3日突然在他的粉絲頁上，發布了一張「自拍照」，乍看無異狀，細看才發現照片上的HowHow竟是林宥嘉偽裝成的，林宥嘉戲稱是靈魂交換的趣味惡搞自拍照，吸引了破萬名網友按讚，認真的林宥嘉為了要求讓這張照片更有真實感，不僅自備HowFun的專屬T恤，還戴上了HowHow本人的眼鏡。

HowHow傳授給林宥嘉模仿他的訣竅：「只要把你的鼻孔撐大，丟掉羞恥心，一切都會自然發生。」果然讓林宥嘉得以拍出維妙維肖的照片，令網友們真假難辨，林宥嘉笑說：「看到HowHow發文的第一秒，心裡後悔了一下。但效果真的很好，謝謝HowHow的幫忙。」而HowHow先前與鄧福如已正式登記結婚，林宥嘉一見到HowHow就馬上恭喜祝賀成為人夫，彼此交流在不同工作領域外如何兼顧家庭。

(中時 )