◎中國時報

●鴻海集團創辦人郭台銘自國民黨總統初選落敗後，不斷有消息指他可能脫黨參選，高雄巿長韓國瑜4日受訪表示，當然期待藍軍能大團結、大整合，「特別是國民黨畢竟還是有黨主席的」，他希望吳主席能夠出面整合，相信效果一定更好。

●鴻海集團創辦人郭台銘上周三返台後，台北市長柯文哲想拉攏他，國民黨基層強烈要求黨中央留人，但到底要怎麼留呢？檯面上，三三會長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐都直言，郭得自己決定，外人難置喙。然而，檯面下，不少商界人士依據商界法則指出，要留郭，就得給他一頂轎子、一個舞台。

●2020總統大選，郭柯合傳言甚囂塵上，但台北市長柯文哲4日上午前往新北市板橋區天德宮參拜時，意有所指表示，「做一任下一任換你！」等話，對他而言聽一聽就好，該怎麼做就怎麼做，如果每個人都把名利擺這麼重，台灣的未來不會更好。晚間柯在臉書則宣告創黨大會6日登場，也表明自己組黨，是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生。

●台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨明將舉辦創黨大會，但幕僚蔡壁如4日指出，台民黨黨綱有點急，需於8月6日前送第一版到內政部，4日下午確認後，5日就會確定，另坦言，沒有討論過邀請郭台銘入黨事宜。2020郭柯合傳言甚囂塵上，但據悉，柯組黨後仍不放棄連署，預計在全台布置2000個連署點，保有親自出馬的可能性。

◎旺報

●八月新學期開始，新課綱高中歷史課本卻陸續出現「台灣主權未定論」。繼本報先前獨家披露南一版高一台灣史質疑學界主流看法「台灣主權歸屬中華民國」；近日又有學者發現龍騰版談戰後台灣歸屬時，幾乎是逕自認定「台灣主權未定」，對《開羅宣言》、《波茨坦宣言》、《舊金山和約》和《中日和約》等幾個重要文件僅一筆帶過。

●近日因為台北市長柯文哲宣布成立台灣民眾黨，刻意與日據時期社會運動重要領導人物蔣渭水創立的政黨同名，而使得「蔣渭水熱」又掀起一波高潮。爬梳過往歷史課本中的蔣渭水，戒嚴時期蔣渭水未曾見於課本，解嚴後蔣渭水則因其「本土性」而逐漸搶得版面；最新課綱兩版本高一台灣史，則高度推崇蔣渭水。

●旺報觀點108年高一台灣史，南一版、龍騰版等版本直接把台灣國際地位導向「主權未定論」，罔顧學界主流意見早已透過4份文件而確認「台灣主權歸屬中華民國」。我們認為，歷史教育本質就是「國史教育」，而不僅僅是「歷史研究」，因此政府更不能以「學術自由」為由，讓兩種對立觀點「多元並陳」。

●針對台灣愈來愈多出版社把「台灣主權未定論」寫進高一歷史教科書，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣認為，此舉是要把台獨理念強加於年輕學生，給學生洗腦，也違反台灣自己的憲法；意圖搞去中國化、培養所謂的天然獨，為民進黨準備實現台獨做思想上的準備，這確實十分危險。

◎工商時報

●今年以來，全球資金棄股轉債的趨勢日益明顯，全球債券基金在1～7月瘋狂吸金3,750億美元，可望打破2017年締造的全年流入紀錄。

●美國總統川普無預警開徵新稅，範圍涵蓋之前未被課徵的智慧型手機和筆電產品，不僅拖累全球股市重挫，蘋果供應鏈更面臨「補跌」壓力。而集台股「股王」和「蘋概股」兩大概念於一身的大立光，2日也被外資無情砍殺，單日狂賣507張，創近3年7個月單日最大賣超量，引爆棄息賣壓，收盤價3,890元不僅跌破4,000元大關，也創近1個月低。

●大陸將進入5G民用時代，中興通訊5日正式開賣的新機AXON 10 Pro 5G版成為大陸首支公開販售的5G手機，華為與其他當地品牌的5G手機也預計隨後推出市面，加速大陸5G終端的競爭與發展。

●人口結構再出現嚴重警訊！我國人口1到6月有8萬8,098人死亡，卻只有8萬5,961人出生，今年上半年死亡人數與新生嬰兒數首度出現交叉，台灣人口自然增加率首次由正轉負，若下半年趨勢不變，將比國發會預期2020年人口自然增加由正轉負，提早一年發生。

(中時電子報)