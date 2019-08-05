8/05-8/11｜星座運勢週報 (影/唐綺陽官方專屬頻道)

唐綺陽一週星座運勢來了！水星巨蟹依然是本週主角，本週都在巨蟹做最後衝刺，使人難免仍「被情緒綁架」，心情容易情緒激盪。得多思考家人與母親的相關議題，將會有結論，往下一階段邁進。內心有所騒動，應靜心或接觸藝文活動，來調整思緒。

木星也將在下週日順行，只剩六天了，木星能量正蠢蠢欲動中，你準備好在木星宮位上衝一波了嗎？個人木星宮位會有亮麗演出，幸運之星將帶來新的祝福，有機會創造奇蹟。

反觀天王星已經在停滯期，它對經濟的影響已清晰可見，不只中美貿易戰，還有日韓貿易戰也已展開，對世界經濟局勢動盪可期。

唐綺陽表示，對個人而言，天王星逆行也讓我們不得不面對財務問題，也許有筆存款、定存、保險、現金得處理、匯進匯出，或財務出現狀況，得重新布局，我們也對某件事所花費的時間、金錢「值不值得」有了判斷，而決定加碼跟進或終止。

重要星象：水星巨蟹尾聲，木星將順行，天王星停滯。

工作注意↓

金牛：應花點時間摸索、熟悉細節

獅子：大方呼叫支援，會有貴人出現

射手：參賽或主導方案，有旗開得勝的機會

水瓶：遇到意見不合的人，當心受到惡意攻擊

桃花注意↓

雙子：勿過度自信，小心缺點被放大、受到抱怨

巨蟹：小心失準、要看清楚，避免產生誤會

處女：務實努力，多加把勁別太害羞

天秤：當心忠言逆耳，磨損感情

財運注意↓

白羊：花錢別太自我，以免夥伴不滿

雙魚：有財運，應接收女性貴人的建議

健康注意↓

天蠍：調養健康，從生活行為來改變

魔羯：當心刀火燙傷或職業傷害

(中時電子報)