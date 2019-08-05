國民黨總統參選人韓國瑜請來台視主播何庭歡擔任選舉辦公室發言人，港媒分析指出，韓國瑜此舉就是要搶攻年輕族群選票，來補足他在年輕、中間選民這塊票源較不足的弱點。

何庭歡外型亮麗、身材姣好，台灣師範大學社會教育系畢業，過去主跑黨政新聞，但實際參政的經驗是0，因此當她接到韓國瑜邀約去當發言人時，想了好一陣子，最後還是決定抓住這個難得的機會。何庭歡已婚，夫婿是網路媒體的政治記者。

據香港媒體《中評網》分析說，從目前的選舉結構來估算，韓國瑜有死忠韓粉和國民黨基本盤，支持度最少約3成5左右，因此，如何在這基礎上拓展票源，才是韓陣營需要思考的方向。由於韓國瑜的年輕選票和中間選票這部分較薄弱，如果2020藍綠對決，他和民進黨蔡英文對戰，拓票疲軟，恐會陷入危機。

韓國瑜目前是周一到周五拚市政、假日拚選舉，所以平日由誰來當他的分身打議題炒熱選情，十分重要。2020戰局是藍綠對決或三腳督雖未定，此回找來美女主播當發言人，就是希望她當韓國瑜的分身幫他在平日拚選戰，也能吸引年輕族群。

(中時電子報)