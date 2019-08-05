整個城市都是世界遺產，千年歷史古都－京都是很多海外旅人赴日必往景點！今年京都夏天不只天空很藍，還走「文青風」！京都首間分散型飯店「ENSO ANGO安所安可飯店」自推出以來備受好評，尤其廣受文青族喜愛！為滿足廣大文青族群喜好，將從8月1日至9月22日推出「夏日文青專案」，除了入住CP值高的「極簡風」房型，享受清新早餐，還提供多樣日本傳統文化課程可體驗，最深度的京都生活。

為了讓房客能夠更深入探索京都文化，ENSO ANGO安所安可飯店每日安排2至3種人氣最夯的體驗課程，包括：禪學體驗、京都工匠技藝分享、安所安可飯店各館導覽、另外還有京都體驗等，體驗時間為1-2小時不等。房客可在入住期間於各分館的check-in櫃台查詢當日課程，如有興趣，可直接向櫃台人員預約。

禪學體驗：由京都歷史最悠久老的建仁寺師傅講述禪修道理，以由淺入深，循序漸進的方式導引大家進入禪修的境界，適合生活壓力大，無法放鬆或有睡眠障礙的都市人體驗。

京都工匠技藝分享：由京都在地職人介紹他們的特殊技能，房客還能親身DIY體驗一日職人的樂趣，最後還能將自己親手製作的工藝品帶回家。

可飯店各館導覽：將穿梭在京都巷弄間，逐一探訪安所安可飯店的五間分館，隨行人員將會詳細解說分館各自獨特設計風格，此行程分為日間及夜間可選擇，房客可在行進間感受到古城特有魅力及京都人的日常。

(中時電子報)