香港反「逃犯條例修例」送內地風波越演越烈，香港民眾在5日發起「三罷」運動（罷工、罷課、罷市）抗議活動，首波罷工活動由航空業發起，機場管理局則在今早在網站發出公告，要旅客確認航班後才出發前往機場。而預計今受影響航班至少170航班次。各航空公司也響應罷工，逾3千名員工集體請「病假」。

香港地鐵今早宣布收到服務代理商通知，場快線香港站及九龍站部分預辦登機服務，櫃位未能提供服務，另外，機場管理局則在今早在網站發出公告，請旅客確認航班後才出發前往機場。而預計今受影響航班將逾170航班次。

而目前預計參與罷工單位，涵蓋金融業、公家機關、學校、藝文產業、餐廳、零售業；另外，稍早已有五家航空公司、兩家巴士業者和一個鐵路工會出面響應，鼓勵工會成員參加這次罷工，還有33個社福單位和2000名社工人員也將在8月5號這一天暫停服務。航空業部分。國泰航空傳至少有2000人集體請病假，港航也超過510人，以地勤服務為主的怡中航空，也有320人請假聲援，另外香港機場的維修員也有200人參與。

據香港媒體報導，「罷工在香港過去非常罕見」，除了因為香港資本主義氣氛濃厚，各行各業少有強大工會組織，多數人在考量成本效益後，也寧願委曲求全，而不願走向耗時費力的勞資抗爭。

此外，外傳香港民航處不少航空交通管制員已「預告」今日請假，民航處回應稱，會按既定機制安排人員的工作，並一如以往以專業及盡忠職守的態度為香港市民提供服務。

(中時電子報)