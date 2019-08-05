颱風「利奇馬」最快4日生成 氣象局：颱醞釀中

輕颱利奇馬昨日生成，氣象專家吳德榮表示，利奇馬的歐洲模式模擬路徑相當分歧，但通過台灣附近的模擬路徑，數量大幅增加，侵襲機率提高，威脅大增。中央氣象局預報員李孟軒則表示，目前有部分模式顯示，高壓有增強的可能，會把颱風往西推，使利奇馬更接近台灣，也不排除直撲台灣。

李孟軒表示，利奇馬未來經琉球群島北上機率最高，但高壓增強的話，也不排除往西偏直撲台灣，且強度有增強為中度颱風的可能，若朝台灣來，「屆時周四、周五會最靠近北部、東北部，受外圍環流影響一整天會下雨，週六週日颱風北上帶來西南風，導致中南部雨多。」

氣象達人彭啟明在臉書上表示，由於利奇馬位於水氣較多的環境場內，會停留較久時間，颱風環流帶內閃電落雷相當密集旺盛，顯示發展條件相當有利，預期是一個不小也不弱的颱風，不可掉以輕心。

吳德榮提到，歐洲模式模擬路徑分歧，代表著預測路徑的「不確定性」高，但靠近台灣的模擬路徑數量增加，侵台率提高。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週三(7日)利奇馬外圍水氣影響，北部及東半部有局部陣雨，中南部午後有局部雷陣雨。

(中時電子報)