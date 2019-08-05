別當對手的助選員！ 國民黨議員籲郭「要團結」

韓粉社團管理員也在FB疾呼「韓粉們請以感激之心回應郭董和郭粉，韓國瑜的總統之路可以大步邁開了！唯一支持韓國瑜。」(韓國瑜鐵粉後援會)

臉書挺郭粉絲團「正義老虎軍團」日前替前鴻海董事長郭台銘連署參選總統，郭台銘返台後親筆寫了回應給他們，老虎軍團今天晚間發聲明表示，已經完成階段性任務，劃下完美句點，於8／4日晚上24：00暫時告一段落。韓粉社團管理員也在FB疾呼「韓粉們請以感激之心回應郭董和郭粉，韓國瑜的總統之路可以大步邁開了！唯一支持韓國瑜。」

郭台銘寫信感謝老虎軍團「諸位的盡心盡力，不離不棄，台銘永遠銘感五內」，老虎軍團表示，有鑒於此次活動已經獲得郭董的回應，連署將暫時告一段落。但他們也強調，「暫時停止連署並非結束」，而是期待下一個階段的開始，全台遍地還有開花小隊及連署點將保留好裝備，「靜待郭董最後決定，再一起吹響啟動的號角！」

「韓國瑜鐵粉後援會」一位管理員，凌晨也在社團發文「挺郭的老虎軍團似乎已經郭董授意暫停連署，韓粉們請以感激之心回應郭董和郭粉，韓國瑜的總統之路可以大步邁開了！唯一支持韓國瑜!」

其他人也留言「 郭董能有今日之成就必然重承諾，韓粉應該要有信心…!給郭董時間他一定會做出明確的決定，給自己在中華民國與歴史做出最正面的定位。他很愛中華民國，應該不會幫小英助選。」、「以正能量的應對方式不口出惡言！唯一支持韓國瑜！」、「如果是真的那算有大智慧;天佑台灣！非常感恩~。」

(中時電子報)