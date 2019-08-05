臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」感嘆表示，如果民進黨繼續執政，台灣人該怎麼辦？(擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書)

陸停發自由行通行證，讓許多觀光業者憂心忡忡，觀光協會更表示，觀光產值恐減少760億元！國台辦日前表示，是因為蔡政府挑動兩岸對立，破壞自由行的條件和基礎。對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」感嘆表示，如果民進黨繼續執政，台灣人該怎麼辦？

針對大陸限縮來台自由行，蔡英文總統日前批評大陸在做這項決策是「戰略上很大的錯誤」，她要告訴北京當局，把中國觀光客當為政治工具，只會讓台灣人反感。大陸國台辦發言人馬曉光則表示「民進黨當局不斷推進台獨活動，不斷煽動對大陸的敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件」。

對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」指出，民進黨操弄兩岸對立，恐推台灣至戰爭邊緣；民進黨汙衊兩岸交流，觀光產值恐少760億元。該粉專感嘆表示「如果民進黨繼續執政，台灣人該怎麼辦？」

(中時電子報)