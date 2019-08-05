網友討論台民黨立委席次。(圖/翻攝自PTT)

網友討論台民黨立委席次。(圖/翻攝自PTT)

網友笑說可以趁機拉下「柯黑」立委。(圖/翻攝自PTT)

台北市柯文哲將在8月6日組成「台灣民眾黨」，表示將投入2020大選，以進軍國會為目標。但網路上也引起討論，大問立委選戰柯P到底要怎麼選？有的網友就表示以柯文哲的人氣，光是政黨票就穩拿10%，5席不分區立委就輕鬆入袋。

PTT網友討論，直說柯文哲的台民黨只要挾柯P人氣便可輕鬆取得不分區席位，目前的問題主要是在區域立委要推哪裡？推誰？但這也是台民黨目前最主要的問題之一：沒人才。目前檯面上主要的明星政治人物不是在藍綠、就是身在時代力量，直批目前有意加入台民黨的都是一些「藍綠棄將」，不然就是群「政治蟑螂」。

而柯文哲原先主打的「神主牌」郭台銘又遲遲不表態將脫黨加入，目前人才缺口成了台民黨的一大難題。也有網友認為與其推那些「砲灰」上場，建議讓小牛、學姊等正統的「柯家軍」來出馬參選，專挑「柯黑選區」應戰，意不在選上，重點是選出名氣，如果能把「柯黑」拉下馬更是一舉兩得！

(中時電子報)