親民黨現任立委陳怡潔將轉戰區域立委，投入北市第二選區選戰。（圖取自陳怡潔臉書）

國民黨前立委孫大千去年曾經登記參選國民黨台北市長初選。（資料照片，張潼攝）

台北市第二選區（士林、大同）民進黨由年初補選甫選上的何志偉尋求連任，國民黨則由前立委孫大千出馬參選，另親民黨現任不分區立委陳怡潔也將轉投入該區選戰。由於該選區算是綠營票倉，加上何志偉年輕、形象佳、家族在地方實力雄厚，一般認為選情堪稱樂觀；只不過，市長柯文哲確定籌組政黨，親民黨與柯關係不錯，陳怡潔也透露不排除可與台灣民眾黨合縱連橫，仍為該區選情增添變數。

攤開過去幾屆北市二選區的得票數字，2012年民進黨提名姚文智，拿到過半50.04％選票，勝過藍營周守訓48.46％，成功阻擋國民黨在台北市8個選區「八仙過海」；2016年藍軍整合出新黨議員潘懷宗出馬挑戰姚文智，但姚文智囊括高達59.29％選票，強壓潘的36.42％；今年初立委補選，綠營何志偉、藍營陳炳甫、代表柯家軍的無黨籍陳思宇呈「三腳督」，最後仍是何志偉勝出。在在顯示，二選區幾乎是民進黨少數在北市的票倉。

這次何志偉爭取連任，地方上認為，今年初才補選，何以及其家族當時在選區內投注的努力還是有效果，加上何志偉本身的特質，例如年輕、與藍綠基層人士關係都不錯，加上家族確實擁有豐厚財力資源，選情的確算是穩定。

地方人士指出，相較何志偉，孫大千此次挑戰的是國民黨的艱困選區，本來就比較難突破；至於陳怡潔代表的議員陳政忠家族，在社子地區實力雄厚，加上與柯陣營有合作空間，是否會對選情造成影響，也值得關注。

另外，雖然北市二選區目前呈「三腳督」狀態，但隨著柯文哲籌組政黨，年初曾代表柯家軍在此區參與立委補選的陳思宇，也被點名可能再次出征。她受訪時說，順其自然，她本來就住在士林，不會因為選舉與否而挪動戶籍；言下之意，如果要參選，在不會遷戶籍的前提下，陳思宇勢必是參選二選區立委。

(中時 )