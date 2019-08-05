LPGA英國公開賽落幕，20歲日本女將澁野日向子爆冷摘下冠軍，她以1桿之差擊敗美國女將薩拉斯(Lizette Salas)，總桿數270桿(-18)。這一場勝利震撼了英媒，因為日向子是頭一次參加大滿貫賽，而且是初次離開日本比賽，她今年的世界排名最慘時僅577，後來她連贏日巡賽，獲得「微笑灰姑娘」綽號。

跟一般選手相比，澁野日向子顯得毫無壓力，即使薩拉斯在後頭猛追她也沒受影響，最後兩洞時還和桿弟有說有笑。爆冷摘冠後她拿著英文講稿惡補，抱回54萬英鎊(約台幣2055萬, 日幣7002萬)豐厚獎金。她也是繼1977年樋口久子以來首位稱霸大滿貫的日本女將，岡本綾子在1984年贏過英國公開賽，但當時還不是大滿貫層級賽事。

Hinako Shibuno wins the AIG Women's British Open 2019!! #AIGWBO pic.twitter.com/pwdLWdPoqV — AIG Women’s British Open (@AIGWBO) August 4, 2019

「我推進最後一桿之前就想好要怎麼慶祝了，就是大吃一頓甜點。我上網看了發現我是42年來首位做到的日本選手，我在日本大概會變得很有名，雖然我只想過平靜的生活。」日向子很喜歡甜食，她即使在戰況吃緊時也不忘偷塞幾口。

美國女將薩拉斯原本有機會成為這場大賽的女主角，她身為墨西哥裔多次槓上美國總統川普(Donald Trump)，獲得媒體與球迷聲援。但是她太緊張了，追不上談笑用兵的日向子，不過決賽輪65桿(-7)的超人表現已是實力的證明。韓國女將高真榮以272桿第3名作收。

美國女將薩拉斯獲得英國公開賽亞軍。（美聯社）

(中時電子報)