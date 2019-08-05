台北市長柯文哲將在明(6日) 組成「台灣民眾黨」，以進軍國會為目標，外界也好奇柯組黨後，若選2020會找誰當副手？港媒就分析，若柯找國民黨不分區立委、前立法院長王金平搭副手，那民進黨和蔡英文就會非常有警覺性，但也會讓國民黨受到衝擊。

港媒《中評社》今發出評論文表示，綜觀民進黨在柯文哲組黨消息出來之後，隨即開始整合。民進黨今(5日)將與台灣基進黨共同召開記者會，兩黨共同推薦基進黨的台中大肚、烏龍等選區參選人陳柏惟，兩黨的主席、秘書長、參選人都會出席，陣仗不小。在柯組黨大會之前，明顯是針對柯而來，希望積極拉攏「台灣派」。

而王金平和鴻海集團創辦人郭台銘最近和柯文哲動作頻頻，柯郭王是否組成「鐵三角」，已使民進黨也有所警覺，國民黨也頻頻喊團結，評論分析，如果郭台銘與王金平聯手參選，柯只是與郭王合作，並未參選「總統」，那對蔡衝擊不若國民黨來的大。

而「柯郭王」三股力量是否有匯流可能？評論稱，已成為國民黨與民進黨最近頭痛的難題。

(中時電子報)